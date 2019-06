La CAN 2019 démarre fort

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations Égypte 2019 a été donné vendredi au Caire. Un rendez-vous déjà excitant avec des favoris qui ont répondu présent d’entrée et surtout quelques surprises pour démarrer. Et la plus retentissante, c’est sans doute celle réalisée par les Cranes de l’Ouganda devant la République démocratique du Congo, samedi. Une victoire 2-0 qui leur permet de prendre la première place du groupe A devant le pays-hôte, l‘Égypte, qui, la veille a difficilement battu le Zimbabwe 1 – 0 grâce à Mahmoud Hassan dit Trézeguet.