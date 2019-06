Soudan : l'ONU dénonce des "attaques" par des manifestants contre ses locaux au Darfour

Des locaux de l’ONU et d’une ONG au Darfour, région du Soudan ravagée par des années de guerre, ont été saccagés cette semaine par “un groupe de manifestants”, ont déploré vendredi les équipes des Nations unies dans un communiqué.

Les “attaques dangereuses” ont eu lieu les 19 et 20 juin dans la ville de Graida, dans la province du Darfour-Sud, a précisé dans un communiqué conjoint l‘équipe de l’ONU au Soudan et la Minuad, la force de paix conjointe des Nations unies avec l’Union africaine (UA).

Le texte exprime leur “profonde préoccupation face au pillage et à la destruction de locaux et de biens appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM)” et à l’ONG World Vision International.

Dans les locaux du PAM de l’argent a été volé et quatre véhicules vandalisés”, selon le communiqué.

“Ce comportement est totalement inacceptable, particulièrement le pillage et la destruction de biens humanitaires, qui perturbent le travail des humanitaires apportant une aide vitale aux personnes les plus vulnérables de Graida”, déplore dans le communiqué le représentant de l’ONU au Soudan, Gwi-Yeop Son.

Le chef de la Minuad Jeremiah Mamabolo a dénoncé le soutien limité apporté “face à ces attaques dangereuses qui mettent en danger inévitablement la vie de ses employés et des citoyens locaux”.

Il a notamment pointé du doigt la responsabilité des autorités soudanaises dans la protection des équipes des Nations unies.

L’incident de Graida intervient quelques semaines seulement après un incident similaire dans la ville d’al-Genina, dans la province du Darfour-Ouest, selon le communiqué.

En juillet, la Minuad a été prolongée par l’ONU jusqu‘à juin 2019 avec un programme de réduction progressive. Cette force a pour mandat de protéger les civils des combats entre les forces régulières soudanaises et les rebelles du Darfour.

Le Conseil de sécurité de l’ONU avait déjà accepté l’année dernière de réduire les effectifs de la Minuad – déployée depuis 2007 et qui a compté jusqu‘à 16.000 Casques bleus – sous la pression des Etats-Unis, qui cherchaient à faire des économies.

Le Darfour, une région vaste comme la France, est déchiré depuis 2003 par un conflit opposant les forces soudanaises à des rebelles issus de minorités ethniques et s’estimant marginalisés par le pouvoir central. Selon les Nations unies, le conflit au Darfour a fait environ 300.000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.

AFP