[En direct] CAN 2019 : le coup d'envoi ce soir

La 32e CAN qui se joue du 21 juin au 19 juillet en Égypte s’ouvre ce vendredi à 20 heures TU par un très prometteur Égypte-Zimbabwe. Africanews vous fait vivre en direct cette belle affiche.

Comme les 31e dernières éditions, c’est une CAN à multiples enjeux. Le pays hôte qui a sept trophées dans son armoire pour 22 participations voudrait se remettre de la déconvenue en finale de l‘édition de 2017 face au Cameroun.

Visiblement blessés dans leur amour-propre pour avoir été déchu de l’organisation de la CAN par la CAF, les Lions indomptables qui ont cinq trophées pour 19 participations, tiennent à rééditer l’exploit de 2017 pour se rapprocher de l‘Égypte.

En dehors de ce duel au sommet, il y a le Ghana qui, depuis son quatrième sacre en 1982, s’est incliné deux fois (1992 et 2015) en finale aux tirs aux buts devant un même adversaire : le voisin ivoirien.

Il y a également ceux qui veulent goûter au plaisir que procure ce joli trophée doré. Parmi eux, le Sénégal, le Mali et l’Ouganda, trois malheureux finalistes.

Sans oublier ceux qui participent pour la première fois de leur histoire. Le cas de Madagascar et du Burundi.

L’enjeu est aussi continental. Cette CAN devrait en effet permettre à Mohamed Salah et Sadio de marquer davantage de points dans la course au Ballon d’or. Ce serait le deuxième Ballon remporté par un Africain après celui du Libérien George Weah en 1995.

Outre ces enjeux, cette CAN égyptienne, c’est la première fois que la compétition réunit 24 équipes. C’est aussi pendant cette édition que la CAF va expérimenter l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Une technologie censée corriger les erreurs d’arbitrage enregistrées par le passé.

La postérité retiendra aussi que c’est la toute première CAN après Issa Hayatou. Lui qui aura régné à la tête de la CAF de 1988 à 2017, parce qu’au niveau de l’instance faîtière du football africain, il n’y a pas limitation de mandat ni de limite d‘âge.

À présent, rendons-nous au Caire pour vivre en direct ce que sera la première CAN sous Ahmad Ahmad le successeur d’Hayatou, même si le Malgache est mis en cause dans des scandales de corruption.