RDC-Ebola : le directeur général de l'OMS salue l'engagement de l'opposition

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a échangé lundi avec des cadres de l’opposition en RDC.

Ces retrouvailles ont été l’occasion pour Tedros Adhanom Ghebreyesus de saluer l’implication de ces hommes politiques dans la lutte contre Ebola qui frappe l’est du pays depuis près d’un an. « J’ai eu une grande discussion avec des dirigeants de l’opposition en RDC, en l’occurrence, Martin Fayulu et Antipas Mbusa Nyamwisi. Je me sens très heureux de l’engagement qu’ils ont pris à s’impliquer dans la lutte contre l’ennemi commun Ebola », a écrit le directeur général de l’OMS sur sa page Twitter.