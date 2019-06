Retour des déplacés internes sud-soudanais

Près de 90 déplacés internes sud-soudanais ayant fui la guerre civile sont rentrés chez eux après avoir vécu 5 ans dans un camp des Nations unies.

Avec l’arrêt des hostilités renforcé par l’accord de paix signé en septembre par les belligérants, la plupart des familles sont optimistes.

“Je n’ai pas pu rentrer l’année dernière, mais à présent, je remercie Dieu d‘être de retour à Yuai avec mes enfants. Je crois que ma souffrance est terminée”, a déclaré une mère de famille ravie de retrouver sa terre natale.

Plus de 3000 personnes ayant trouvé refuge dans les sites de protection de l’ONU pendant le conflit, ont exprimé le désir de retrouver leurs domiciles selon les Etats-Unis.

“C’est comme si vous étiez enfermé. Une fois chez eux, ils sont libres de reprendre leurs activités habituelles telles que l’agriculture, la pêche, le commerce. Certains pourront même reprendre leurs études. Nous essayons de les aider à retrouver leur vie d’avant”, a expliqué Kevin Mutua Mutune, un travailleur humanitaire.

C’est en 2013 suite au limogeage de Riek Machar par Salva Kiir de son poste de vice-président que le conflit a éclaté au Soudan du Sud.

Environ 400 000 personnes ont été tuées et plus du tiers des 12 millions d’habitants que compte le pays ont dû fuir leurs domiciles, à cause des cinq années de guerre civile.