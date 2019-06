Nigeria : une nouvelle secte extrémiste en passe de naître ?

Une secte extrémiste, serait-elle en passe de voir le jour au Nigeria ? Si ce n’est pas encore confirmé, la police indique tout de même avoir arrêté 22 membres présumés de ce mouvement religieux dans l‘État d’Abia au sud-est du pays, ainsi que l’a déclaré vendredi, Geoffrey Ogbonna, porte-parole de la police.

D’après l’officier, ils ont été arrêtés lors de l’opération Puff Adder menée par la la brigade criminelle. Les responsables de la secte recrutent parmi les jeunes dans les écoles et les universités. Les nouvelles recrues sont alors initiées par les anciens, auraient reconnus les personnes interpellées.

Parmi les objets récupérés figurent quatre bougies rouges, 24 bougies blanches, deux noix de cola indigènes, des noix de cola amères, une calebasse demi-découpée, un tam-tam et un récipient de 10 litres contenant un liquide ressemblant à du sang.

« Pendant l’opération, nous avons retrouvé six cartouches vides et un fusil de fabrication artisanale. À travers ces personnes arrêtées, nous allons pouvoir mettre la main sur leurs camarades et chefs en cavale », indique un communiqué de la police.

Pour des observateurs, cette éventuelle nouvelle secte extrémiste se présente comme un cas d’insécurité de plus dans un Nigeria meurtri en proie à Boko Haram et aux violences intercommunautaires.