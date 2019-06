Crise au Soudan : le Premier ministre éthiopien à Khartoum en médiateur

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé vendredi à Khartoum pour tenter une médiation entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation après une brutale répression des manifestations qui a suscité des condamnations internationales.

M. Ahmed est arrivé à l’aéroport de Khartoum, selon un correspondant de l’AFP sur place. Il doit rencontrer les dirigeants du Conseil militaire qui a pris le pouvoir après le renversement du président Omar el-Béchir avant une réunion avec des leaders de la contestation.

“Nous avons reçu une invitation de l’ambassade d’Ethiopie à rencontrer le Premier ministre éthiopien à 11H00 (09H00 GMT) et nous y allons”, a déclaré à l’AFP Omar al-Digeir, un chef de la contestation.

Prime Minister Abiy Ahmed, together with his delegation, arrived in Khartoum, Sudan this morning for talks with the Chief of the Sudanese Transitional Military Council, Lt. Gen Abdel Fattah al-Burhan.#PMOEthiopia pic.twitter.com/HaUPXMGv67