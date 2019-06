Nigeria-Football : le coach de l'équipe nationale pour le retour d'Obi Mikel

Selon Gernot Rohr, John Obi Mikel a le droit de réintégrer l‘équipe nationale de football du Nigeria. Le coach allemand des Super Eagles entend compter sur l’apport de la star lors de la CAN 2019 en Égypte.

La 32è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui se joue du 21 juin au 19 juillet en Égypte approche à grandes enjambées. Et il va falloir que les coaches se dépêchent pour constituer leurs effectifs.

S’agissant du sélectionneur de l‘équipe nationale du Nigeria, pas de souci. Lors d’une conférence de presse, au stade Stephen Keshi, à Asaba, Gernot Rohr a en effet indiqué mercredi compter sur la jeunesse et l’expérience de son effectif.

Mais, le sélectionneur allemand n’entend pas repousser John Obi Mikel. Lui qui a sollicité en mi-mai dernier d‘être incorporé dans le onze national qui ira en Égypte.

Obi Mikel avait quitté la sélection nationale au lendemain de la Coupe du Monde 2018 qui s‘était déroulée en Russie. Les Super Eagles comme les quatre autres sélections africaines avaient été sortis dès la phase de poule.

Âgé de 32 ans, le natif de Jos dans l‘État de Plateau au centre totalise 85 sélections. Il a été finaliste de la Coupe du Monde U-20 en 2005, vainqueur de la CAN U-20 la même année, vainqueur de la CAN senior en 2013, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2016 à Rio (Brésil).

Avec le club londonien Chelsea (2006-2017), il est détenteur de plusieurs trophées dont le championnat d’Angleterre (2010 et 2015), la Coupe d’Angleterre (2007, 2009, 2010 et 2012), l’UEFA champions league (2012) et Ligue Europa (2013).

Quant aux distinctions individuelles, Obi fut sacré meilleur joueur africain de l’année en 2005 et 2006, puis meilleur joueur de l’année de Chelsea en 2007 et 2008.

L’apport du milieu défensif pourrait donc être déterminant pour le Nigeria qui revient à la CAN après avoir été absent de la compétition deux fois consécutives.