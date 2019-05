La Chine s'engage à renforcer ses liens avec le Niger

En visite à Pékin, le chef de l’Etat nigérien Mahamadou Issoufou a été reçu en audience mardi par son homologue chinois Xi Jinping. Exécution des hymnes nationaux du Niger et de la Chine, la cérémonie officielle de bienvenue s’est faite en présence des membres de délégation des deux pays.

Saluant le progrès de coopération entre les deux pays, le président chinois a indiqué que le Niger était un partenaire africain important dans le processus d’intégration. Selon le président Xi, la Chine est prête à travailler avec le Niger pour mettre en œuvre la coopération sino-africaine (FOCAC) afin de stimuler le processus stratégique pour le confort des deux pays.

Cette coopération devrait notamment se traduire par la construction des infrastructures, du développement de l‘énergie, de l’agriculture et de la santé tout en respectant les règles et principes commerciaux. De son côté, le président nigérien Mahamadou Issoufou a salué le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et l’ouverture de la Chine sur le continent.