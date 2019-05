Federer savoure son retour à Roland-Garros

Le tournoi de Roland-Garros démarre ce dimanche. L’attraction de cette année reste sans doute Roger Federer qui revient à Paris après avoir manqué les trois dernières éditions. Mais le Suisse aura fort à faire devant le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le roi de la terre battue, l’Espagnol Rafael Nadal.

C’est ici qu’il a écrit l’une des plus belles pages de sa glorieuse histoire. En 2009, Roger Federer entrait définitivement dans la légende du tennis en s’adjugeant Roland-Garros, seul tournoi qui manquait alors à son palmarès.

Dix ans après son triomphe à Rolland-Garros et après trois ans d’absence, le Suisse effectue son retour sur le théâtre des rêves parisien. Un come-back très attendu, mais plein d’interrogations pour l’homme aux 20 titres de Grand Chelem. « Je ne sais pas. Un point d’interrogation pour moi. D’une certaine façon, je me sens peut-être comme à l’Open d’Australie en 2017. Un peu d’inconnu. J’ai l’impression de bien jouer au tennis, mais est-ce suffisant contre les joueurs au top lorsqu’il s’agit de faire face à la crise ? Je ne sais pas si c’est dans ma raquette. Mais j’espère pouvoir me mettre dans cette position contre les meilleurs joueurs dans ce tournoi. », pense le Bâlois de 37 ans, vainqueurs de 101 titres, dont 26 tournoi majeurs et 28 Masters 1000.

« Nadal est le principal favori »

Mais en quête d’un 102 titres, le Suisse sait que ce n’est pas en favori qu’il débarque à Paris surtout quand on sait qu’il aura en face le maître des lieux, l’Espagnol Rafael Nadal double tenant du titre et 11 fois vainqueurs du tournoi. Le roi de la terre battue débarque à Roland-Garros avec beaucoup de confiance après sa victoire aux Masters 1000 de Rome il y a une dizaine de jours. Suffisant pour faire peur même au N° 1 mondial, Novak Djokovic, qui se méfie de son bourreau en finale du tournoi de Rome. « Il est le principal favori pour remporter le titre. Je pense que ce ne serait pas juste de choisir quelqu’un d’autre que lui comme principal favori, car il a remporté ce tournoi à plusieurs reprises. Il n’a perdu que deux fois dans sa carrière sur la terre battue parisienne. Donc, beaucoup de respect pour lui, comme toujours, évidemment », soutient Djokovic.

Nadal reste effectivement le plus sérieux des candidats pour la victoire finale au tournoi de Paris. Quant au Serbe, vainqueur de Roland-Garros en 2016, il vise une seizième victoire en Grand Chelem. Ce serait alors son quatrième titre consécutif après ses succès l’année dernière à Wimbledon et à l’US Open et son sacre à l’Open d’Australie en janvier.