US Open : Federer à terre, Serena en demi-finales

Les surprises continuent à l’US Open. L’aventure s’est arrêtée en quart de finale pour Roger Federer battu par Grigor Dimitrov. De son côté, Serena Williams a infligé une sévère correction à la Chinoise Wang Qian pour se qualifier en demi-finale.

Nouvelle sensation à l’US Open. Après le numéro 1 mondial Novak Djokovic, c’est au tour du Numéro 3, Roger Federer de quitter le tournoi. Le Suisse a été sorti en quart de finale par Grigor Dimitrov dans la nuit de mardi à mercredi. 78ème au classement ATP, le Bulgare s’est imposé au bout de cinq sets (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2). après avoir été menés deux sets à 1.

Une grosse déception pour le Bâlois qui semblait pourtant sur une voie royale pour décrocher son sixième sacre à New York. Mais, diminué physiquement par des douleurs au dos, l’homme au 20 titres de Grand Chelem n’a finalement pas su résister à la fougue de Dimitrov. « J’ai eu besoin d’un traitement sur le haut du dos, la nuque. Il fallait simplement essayer de le détendre, de le faire craquer et de voir si ça irait mieux », a raconté Federer pour expliquer sa sortie du court avec un médecin à la fin du 4e set.

Le bourreau du Suisse, lui, qui va disputer sa troisième demi-finale majeure après Wimbledon en 2014 et Melbourne en 2017. « J’ai compris qu’il fallait que je l’oblige à rester sur le court. Et dans le 5e set, il n‘était clairement pas à 100% », a commenté l’ancien Numéro 3 mondial. Gregor Dimitrov va affronter en demi-finale, vendredi, le Russe Daniil Medvedev tombeur de l’autre Suisse Stan Wawrinka, battu 7-6 (8/6) 3-6 6-3 6-1.

Serena Williams démolit Wang

Dans le tableau féminin, Serena Williams, impitoyable jusqu’au bout, n’a fait qu’une bouchée de la Chinoise Wang Qian torpillée en deux sets (6-1, 6-0). Et 44 minutes ont suffi à l’Américaine de 37 ans (elle en aura 38 dans trois semaines) à plier l’affaire et continuer sa quête, à Flushing Meadows, d’un 24e titre majeur qui lui permettra d‘égaler le record de Margaret Court.

Et jeudi en demi-finales, un stade qu’elle atteint pour la 13e fois en 19 participations, Serena Williams tentera d‘égaler le record absolu de victoires à l’US Open, détenu par sa compatriote Chris Evert (101). « Physiquement, je me sens super bien. Et plus que tout, je m’amuse à chaque fois que je viens sur ce court » Arthur-Ashe, a prévenu Williams.

Elina Svitolina, son adversaire en demi-finale, sait donc à quoi s’attendre. L’Ukrainienne, qui dispute première demi-finale à l’US Open, s’est qualifiée aux dépends de la Britannique Johanna Konta (16e) 6-4, 6-4. Il s’agit de son deuxième meilleur résultat en Grand Chelem après sa demi-finale à Wimbledon cette année.