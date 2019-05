Soudan : grève générale en préparation après l'impasse politique

Les chefs de la contestation au Soudan ont annoncé mardi leur intention d’organiser à une date indéterminée une “grève générale”, après l’impasse dans les négociations avec les militaires au pouvoir sur la transition politique.

Les discussions lundi soir n’ont pas abouti à un accord sur la présidence et le taux de représentation, entre civils et militaires, au sein du futur Conseil souverain censé assurer la transition, plus d’un mois après le renversement du chef de l’Etat Omar el-Béchir.

“Afin de parvenir pleinement à la victoire, nous appelons à une grande participation à une grève politique générale”, a annoncé l’Association des professionnels soudanais (SPA) dans un communiqué, sans fixer de date pour cette grève.

Acteur clé de l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance du mouvement de protestation déclenché en décembre 2018, la SPA a qualifié cette grève de “devoir révolutionnaire”, appelant les manifestants à “la désobéissance civile”.

Depuis le 6 avril, des milliers de Soudanais participent à un sit-in devant le QG de l’armée pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. La poursuite de ce mouvement est “une garantie fondamentale pour réaliser les objectifs de la révolution”, a ajouté la SPA.

L’organisation, qui réunit des associations de professionnels, a publié des photos d’employés de la Sudanese French Bank brandissant un hashtag en arabe “grève générale”.

Madani Abbas, un responsable de l’ALC, a indiqué que les dates des mouvements de grève et de désobéissance civile seraient “annoncées plus tard”.

Il a ajouté que l’ALC se réunirait mardi “pour discuter des développements après la réunion avec le Conseil militaire”.

Malgré les désaccords, les deux camps ont annoncé dans un communiqué commun après les dernières discussions qu’ils souhaitaient poursuivre le dialogue pour parvenir “à un accord répondant aux aspirations du peuple soudanais”.

A la tête d’un régime autoritaire pendant près de 30 ans, M. Béchir a été destitué et arrêté par l’armée le 11 avril sous la pression du mouvement de contestation inédit.

