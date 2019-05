Cameroun : les rêves d'un ingénieur en herbe

C’est un apprenti ingénieur de 16 ans, admiré pour avoir créé un bulldozer et un char miniature en matériau recyclé.

Awa Bless Chi vivait à Bamenda, la capitale du Nord-Ouest, l’une des deux régions d’expression anglaise du Cameroun. Il a dû fuir le conflit armé entre les forces de sécurité et les séparatistes armés, avec le boycott d‘écoles, l’incendie des écoles et l’enlèvement d‘étudiants et enseignants.