Au Niger, Merkel promet des emplois pour contenir l'immigration

La lutte contre l’immigration clandestine au menu de la visite d’Angela Merkel au Niger. La chancelière allemande a rencontré le président Mahamadou Issoufou au palais présidentiel à Niamey.

Au-delà des questions de sécurité déjà abordées au Burkina Faso lors du sommet du G5 Sahel auquel elle a assisté, madame Merkel s’est aussi exprimée sur la question migratoire.

“Si nous voulons lutter contre les trafiquants et les passeurs, nous devons créer des emplois pour la population nigérienne. Nous avons pris des mesures initiales. Certains projets allemands ont été entrepris, mais je comprends tout à fait qu’il est nécessaire de faire plus, car nous devons offrir des opportunités aux citoyens de cette région”, a expliqué la chancelière allemande.

Le Niger a longtemps été un pays de transit pour de nombreux migrants subsahariens. Mais le président Issoufou assure que le flux de migrants qui passe par le Niger a fondu.

“Le flux de migrants qui passent par le Niger a fondu. Aujourd’hui je crois, je parle sous le contrôle du ministre de l’Intérieur auquel vous avez fait allusion tout à l’heure, on est autour de 5.000 aujourd’hui à 10.000 migrants par an. Donc on a divisé le flux de migrants par pratiquement dix grâce à ces efforts qui ont été faits”, a renchéri Mahamadou Issoufou, le président nigérien.

L’Allemagne finance de nombreux projets sociaux et économiques au Niger. Angela Merkel a promis des investissements de 10 millions d’euros dans les domaines de l‘éducation et de l’eau. Niamey devrait également bénéficier de 15 autres millions dans le domaine de la santé. Des enveloppes qui viennent s’ajouter aux 30 millions d’euros que l’armée nigérienne attend de Berlin.