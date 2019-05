La coopération Afrique – France se lance à la conquête de talents

Avec la French-African Foundation

La jeunesse, l’espoir de demain. Un message que veut faire sien la French-African Foundation qui croit en une jeunesse d’Afrique et de France responsable et capable de faire bouger les lignes. Pour joindre l’acte à la parole, l’organisation composée de jeunes africains et français a décidé de rassembler et nourrir les talents les plus prometteurs du monde franco-africain des écosystèmes économiques, politiques, universitaires, sociaux et culturels, et de soutenir le potentiel de leadership et de gestion de cette nouvelle génération.

Premier acte de cet ambitieux programme rassemblé sous le vocable ‘Young Leader’, le recrutement de talents africains et français dans le cadre d’un appel à candidatures. Pour y adhérer, tout éventuel candidat doit être âgé de 28 à 40 ans (au 31 octobre 2019) ; avoir la nationalité française ou celle d’un pays africain et encore remplir les conditions formulées dans ce lien.

Au-delà, l’association espère capter l’attention de jeunes hommes et femmes ayant un impact sur leurs communautés et capables de démontrer un intérêt certain pour un changement en profondeur en Afrique et en France. En 2017, l’initiative Young African Talents avait permis à vingt jeunes talents d‘élargir leurs carnets d’adresses, et de puiser dans la diversité des panels, un cocktail d’expériences transformationnelles.

Signe de ce leadership inclusif et de la diversité culturelle voulus par la French-Africa Foundation, cette dernière a sollicité pour la cuvée 2019 de son appel à candidatures le double haut patronage du président de la République française, M. Emmanuel Macron, et du président de la République ghanéenne, M. Nana Akufo-Addo.

Ainsi, le déroulé des évènements pour les candidats retenus devrait s‘étaler sur cinq jours, du 7 au 13 juillet 2019 à Paris, et cinq jours à Accra en octobre 2019. Ouvertes le 15 avril, les candidatures se refermeront le 17 mai 2019.