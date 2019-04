Au Soudan, les islamistes rejettent l'accord

Les meneurs de la contestation au Soudan et l’armée ont trouvé un accord sur une autorité conjointe comprenant des civils et des militaires.

Sauf que cet accord ne ravit pas le parti islamiste soudanais le PCP. Dans une conférence de presse dimanche, ce parti dit ne pas reconnaître cette coalition qui devrait conduire la transition et à appeler à nommer un chrétien au poste de Premier ministre.

“Nous ne sommes liés par aucun accord selon lequel nous n’en faisons pas partie, et c’est une règle “, a déclaré Ali al-Haj, secrétaire général du PCP. Le parti islamiste accuse les forces de la Déclaration de liberté et de changement (DFC) d’avoir voler la révolution qui a renversé le régime d’El Béchir en imposant ses propositions au conseil militaire.

Pour le PCP, elle appartient au peuple soudanais et aucune force politique n’a le droit d’imposer des propositions au conseil militaire ni d’exclure un parti.

Cet accord pour certains répond aux revendications des milliers de manifestants qui campent depuis trois semaines devant le QG de l’armée à Khartoum pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Désormais, ils attendent l’instauration effective du Conseil.

Ce Conseil, qui remplacera le Conseil militaire, constituera l’autorité suprême du pays et sera chargé de former un nouveau gouvernement civil de transition pour gérer les affaires courantes et ouvrir la voie aux premières élections post-Béchir.