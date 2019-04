Congo : déjà 8 000 cas de Chikungunya signalés

Déjà plus de 8.000 personnes touchées par l’ épidémie de Chikungunya en République du Congo. Depuis les premiers cas détectés en janvier dans la partie sud du pays, cette maladie provoquée par un moustique et qui présente les mêmes symptômes que le paludisme ne cesse de se propager.

Après plusieurs analyses sur l‘évolution du Chikungunya au Laboratoire nationale de santé publique, les nouvelles en provenance du sud sont loin d‘être rassurantes.

“Nous avons pu découvrir qu’en dehors du Département du Kouilou et de la ville océane de Pointe-Noire (où l’épidémie s’est déclarée en janvier, Ndrl), les Départements plus à l’intérieur du Niari, de la Bouenza, du Pool et de Brazzaville recoivent des cas que nous avons confirmés positifs. Nous avons des signaux d’alerte provenant d’autres parties du pays”, explique le Dr Jean-Vivien Mombouli, directeur général du Laboratoire national de santé publique.

Selon les responsables du Laboratoire national de santé publique, la maladie a déjà gagné la moitié du pays. Ils conseillent aux populations de prendre des mesures, notamment l’utilisation de la moustiquaire, en vue de faire face à cette maladie encore appelée palu robot dans le pays.

“J’ai appris que le Chikungunya fait rage du côté de Pointe-Noire. Ici, il n’est pas encore beaucoup connu. Nous invitons toutes les personnes qui ne se sentent pas bien à se rendre à l’hôpital pour se faire examiner. Peut-être qu’il s’agit de cette maladie. Je ne me sens pas bien voilà pourquoi je suis venue me faire examiner ici”, conseille Alexandrine Mafouta, une malade venue pour un dépistage.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le Chikungunya qui existe depuis 1952 a été identifié dans plus de 60 pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des Amériques. La proximité des sites de reproduction des moustiques avec l’habitat humain est un facteur de risque significatif.