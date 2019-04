Retour en 10 images sur la visite d'Ivanka Trump en Afrique

Vous lui demanderez de résumer sa mini-tournée en Afrique, Ivanka Trump, la fille et conseillère du président américain, vous la résumera en un seul mot : “incroyable”.

En Ethiopie et en Côte d’Ivoire où elle se trouvait ces derniers jours, il n’y a pas eu de casquette de l‘ère coloniale comme arboré par sa belle-mère Melania, encore moins de gaffes de langage comme son père Donald Trump. Pour Ivanka Trump, il ne s’est agi que de business. Et visiblement, la fille du président américain a apprécié.

C’est l’Ethiopie qui a d’abord accueilli la conseillère du président Trump durant les trois premiers jours de sa première visite officielle en Afrique, où elle est venue promouvoir un programme pour le développement et la prospérité des femmes dans le monde. Une initiative visant à aider les femmes dans les pays en développement.

Lors de l‘étape éthiopienne, outre le Premier ministre Abiy Ahmed, Ivanka Trump a rencontré la crème du “women power” du pays. Elle s’est du reste entretenue avec Sahle-Work Zewde, la première femme à être nommée présidente dans le pays.

Elle est également allée à la rencontre des femmes d’affaires du secteur privé qui font partie de l’industrie du café en Éthiopie, d’une valeur de 860 millions de dollars.

Son séjour a par ailleurs été marqué par une escale au monument des victimes du crash d’Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts en mars dernier.

En Côte d’Ivoire, l‘émissaire du président américain a été reçue à son arrivée par le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan ainsi que d’autres responsables gouvernementaux au palais présidentiel. Occasion pour Ivanka Trump d’exposer les bases de sa visite. Elle a notamment discuté avec ses hôtes de la nécessité de lever les barrières juridiques et culturelles à l’autonomisation économique des femmes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Puis, c’est à Adzopé, dans le sud de la Côte d’Ivoire que la jeune dame s’est rendue, où elle avait rendez-vous avec du secteur du cacao. Accueillie par des femmes dansant au son des percussions, la fille du président Trump, vêtue d’une robe blanche à manches courtes, de chaussures assorties et d’un foulard grenat, a esquissé quelques pas de danse avec ses hôtes, apparemment ravie.