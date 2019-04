La "course des couleurs" atteint l'Égypte

Le marathon international “course des couleurs” a eu lieu récemment en Égypte avec des milliers de participants aspergés de couleurs vives.

“Aujourd’hui, notre rôle est de pulvériser de la peinture sur les personnes. C’est une peinture en poudre. Nous pulvérisons dans la zone verte, qui est la zone trois. Il y a quatre zones. Chaque zone a une couleur différente. Les gens courent et nous sommes censés les pulvériser”, lance Ismail, un bénévole.

Surnommé“le plus beau 5K de la planète”, l‘événement s’est déroulé à la périphérie du gouvernorat de Gizeh. Les coureurs comme Onika Jones se sont soumis à une séance d’entraînement de groupe avant de prendre le départ.

“J’ai chaud, mais ça vaut la peine. Je suis ici avec mes deux filles et mon mari. Je suis une fervente partisane. Je donne l’exemple en tant que parent. Ainsi, que ce soit salissant, fatiguant, sous la canicule, je suis preneuse.”

Selon l’organisateur, environ 4 000 personnes de tous âges ont participé à cet événement coloré. The Color Run est une initiative qui a vu le jour en 2011 avec pour but de “rassembler d’avantage de personnes et de faire de la terre un endroit plus heureux et plus sain”, selon le site officiel du projet.

Ce site précise que le présent ‘‘Colour Run’‘ était le millième du genre. Il a déjà réuni près de 7 millions de participants à travers 40 pays du monde.