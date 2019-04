Incendie de Notre-Dame : d'Elizabeth II à Poutine, les réactions continuent d'affluer

Les réactions continuaient d’affluer mardi du monde entier après l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris dans la nuit de lundi à mardi.

- La Reine Elizabeth II, qui est également cheffe de l’Eglise d’Angleterre : “Le prince Philip et moi-même avons été profondément attristés de voir les images de l’incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame. Mes pensées et mes prières accompagnent les fidèles de la cathédrale et de toute la France en cette période difficile” (lettre au président français)

- Le pape François : “Je forme le voeu que la cathédrale Notre-Dame puisse redevenir, grâce aux travaux de reconstruction et à la mobilisation de tous, ce bel écrin au coeur de la cité, signe de la foi de ceux qui l’ont édifié, église-mère de votre diocèse, patrimoine architectural et spirituel de Paris, de la France et de l’humanité” (télégramme adressé à l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit).

- Vladimir Poutine, le président russe : “Notre-Dame est un symbole historique de la France, un trésor inestimable de la culture européenne et mondiale et l’un des lieux de culte chrétien les plus importants. La tragédie qui s’est déroulée cette nuit à Paris est une douleur dans le coeur des Russes” (message à Emmanuel Macron).

- Le président chinois Xi Jinping : “La cathédrale Notre-Dame de Paris est un symbole important de la civilisation française et un trésor exceptionnel de l’humanité”. Il s’est dit persuadé que la France pourra réparer la cathédrale et que l‘édifice “retrouvera sa splendeur” (message à Emmanuel Macron).

- Shinzo Abe, le Premier ministre japonais : “Je suis profondément choqué de voir la cathédrale Notre-Dame, l’icône de Paris révérée par le monde entier, ravagée par les flammes. Au nom du gouvernement et du peuple japonais, je présente mes condoléances sincères au peuple français” (message au président Macron).

- Le Grand-Duc Henri de Luxembourg et son épouse Maria Teresa : “Les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu nous ont brisé le coeur la nuit dernière. Aujourd’hui nous voulons saluer le mouvement de mobilisation qui est en train de naître afin que ce haut lieu de civilisation française rayonne à nouveau dans le monde entier” (courrier à Emmanuel Macron).

- Alexander Van der Bellen, chef de l’Etat autrichien : “L’empathie de l’Europe et du monde témoigne de l’importance de notre héritage culturel et spirituel commun aux yeux de tous” (twitter).

- Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères : “Le président Emmanuel Macron a appelé à l’aide au-delà de la France pour la reconstruction de Notre-Dame. L’Allemagne, en toute amitié, y est prête. Nous sommes unis dans le deuil. Notre-Dame appartient au patrimoine de l’humanité et est un symbole de l’Europe” (twitter).

- José Guirao, le ministre espagnol de la Culture : “Evidemment, c’est un signal d’alarme et nous mettrons en marche une révision de toutes les installations” des grands monuments (à la radio publique RNE).

- Alice Weidel, une responsable de l’extrême droite allemande : “Pendant la semaine pascale, #NotreDame brûle. En mars : la deuxième plus grande église Saint-Sulpice brûle. En février : 47 agressions en France. L’Observatoire de l’intolérance et la discrimination des chrétiens en Europe dénonce une hausse significative. #NotreDameCathedral” (Twitter).

- Le roi Mohammed VI du Maroc : le souverain exprime “ses pensées émues au peuple français tout entier (…) Cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prières et de recueillement pour des millions de fidèles du monde entier” (message de “soutien” et de “solidarité” au président Macron).

- Andrzej Duda, le président polonais : La Pologne “est prête à prendre part à l’acte européen de solidarité pour la reconstruction du temple détruit qui est un diamant de notre identité” (courrier adressé à Emmanuel Macron).

- Alassane Ouattara, le président ivoirien : “J’exprime notre solidarité avec la France et toute la communauté chrétienne suite au terrible incendie qui a ravagé la Cathédrale Notre-Dame de Paris” (Twitter).

- Macky Sall, le président sénégalais : Notre-Dame de Paris est “un des plus grands symboles de la France (…) Au nom du Sénégal, j’exprime toute notre solidarité à la France et à toute la communauté chrétienne à travers le monde” (Twitter).