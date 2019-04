Master d'Augusta : retour gagnant pour Tiger Woods

On le croyait fini…Il est revenu à un très haut Niveau. Tiger Woods, le champion de golf a impressioné ce week-end en remportant son cinquième titre du tournoi des maîtres d’Augusta.

Rien n’a été facile pour Woods. Agé aujourd’hui de 43 ans, il a été opéré du dos à quatre reprises,en plus des problèmes familiaux qui ont bien faillit lui faire toucher le fond. Ce qui fait de lui un véritable miraculé.

Cette 5 ème victoire, n’a pas laissé indifférents ses milliers d’admirateurs, privés pendant longtemps des prouesses du Tigre.

Une victoire saluée même par les plus grands.

Le cas du président DonaldTrump et de son prédecesseur Barack Obama ont du reste félicité Tiger Woods. Ce dernier s’en sort avec un pactole de 1,2 millions de dollars. C’est plus de 720 millions de francs CFA.