Kenya : enlèvement de deux médecins cubains

Alors qu’ils se rendaient à leur lieu de travail au Kenya, deux médecins et un des deux policiers assignés à leur protection ont été enlevés ce vendredi au Nord-est du pays, près de la frontière de la Somalie.

Des hommes armés soupçonnés d‘être des islamistes radicaux shebab ont mené une embuscade dans la matinée au véhicule transportant les médecins, a indiqué le porte-parole de la police kényane.