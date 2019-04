Les femmes vivent 4,4 années de plus que les hommes (OMS)

L’espérance de vie de la population mondiale a progressé et elle profite davantage aux femmes. Dans son rapport 2019 des statistiques sanitaires mondiales, l’OMS est formelle : les dames vivent bien plus longtemps que les messieurs.

C’est la première fois que l’organisation décline son étude annuelle par sexe. On apprend notamment que les filles nées en 2016 devraient pouvoir atteindre 74,2 ans tandis que les garçons dépasseront difficilement 69,8 ans. Et ceci pour quelle raison ?

“Dans de nombreuses situations, les hommes ont moins recours aux services de santé que les femmes, ils sont moins amenés à se soigner et à continuer le traitement lorsqu’ils sont diagnostiqués. Aussi les hommes sont plus à même de mourir de maladies évitables et traitables non-transmissibles et des accidents de la route”, explique Samira Asma, responsable des données et de l’analyse à l’OMS .

Qu’ils soient des hommes ou des femmes, l’OMS constate la croissance de l’espérance de vie au niveau mondial de 5,5 années depuis l’an 2000. Malgré des avancées majeures, on meurt toujours aussitôt en Afrique sub-saharienne. Un Centrafricain trouve la mort en moyenne à 53 ans quand un Japonais devra attendre 84 ans pour faire ses adieux à la vie.