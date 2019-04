Que va chercher Ivanka Trump en Côte d'Ivoire et en Ethiopie ?

Ivanka Trump, fille et conseillère du président américain Donald Trump effectuera sa première visite en Afrique courant avril. Une visite aux relents purement économiques.

C’est la Côte d’Ivoire et l’Ethiopie qui accueilleront ce voyage en terre africaine d’Ivanka Trump. Un communiqué de la Maison-Blanche – où Ivanka sert en tant que conseillère – a donné l’information ce mercredi. Il s’agira pour la fille du président américain de promouvoir son initiative sur l‘émancipation de la femme.

En Côte d’Ivoire, notamment, Ivanka Trump devrait rencontrer des dirigeants politiques et des femmes chefs d’entreprise, mais aussi participer à un sommet sur l’autonomisation économique de la femme. Elle sera accompagnée de Mark Green, administrateur de l’Agence américaine pour le développement international. David Bohigian, président par intérim de la Overseas Private Investment Corporation, et Kristalina Georgieva, présidente par intérim du Groupe de la Banque mondiale, qui accueille le sommet.

Le périple africain d’Ivanka Trump s’inscrit toutefois dans le cadre d’une initiative plus globale pour le développement et la prospérité des femmes dans le monde. Lancé en février, le projet implique plusieurs agences américaines dont le Département d’Etat et le Conseil de sécurité nationale. À l’horizon 2025, il devrait permettre d‘émanciper économiquement 50 millions de femmes dans les pays en voie de développement, a confié Ivanka Trump.

Son voyage intervient quelques mois après celui de la Première dame Melania Trump qui avait passé cinq jours en Afrique pour propulser sa lutte pour les droits des enfants. Sur le plan diplomatique, Ivanka devra également user de tact si elle ne veut guère réveiller les ressentiments à l’endroit de son père après les propos polémiques qu’ils auraient adressé à Haïti et aux pays africains.