Bolivie : "Roméo", une grenouille solitaire qui rencontre sa "Juliette"

La science et la Romance s’unissent en Bolivie. “Roméo” la grenouille d’une espèce menacée a enfin trouvé son âme soeur nommée “Juliette”.

“Roméo” a été trouvé adulte dans le parc national de Carrasco en Bolivie. Au musée d’histoire naturelle où séjourne l’amphibien depuis 10 ans, les scientifiques ont dû trouver une initiative originale : mettre le profil de la grenouille sur un site de rencontre pour rechercher une femelle.

C’est ainsi que des grenouilles de la même espèce ont été découvertes et “Juliette” a rapidement été identifiée pour en assurer la reproduction.

Nous avons dû prendre un certain nombre de précautions avant d'essayer de mettre Roméo et Juliette ensemble.

“Nous avons dû prendre un certain nombre de précautions avant d’essayer de mettre Roméo et Juliette ensemble. Nous devions faire des tests pour détecter une maladie amphibie mortelle appelée champignon chytride et faire des tests pour déterminer si les individus qui sortaient de leur habitat naturel avaient des charges parasitaires très élevées et pouvaient menacer Roméo.

Nous avons suivi ce processus et les résultats ont été bons”, explique Christopher Jordan, coordonnateur régional pour la conservation mondiale de la faune et de la flore sauvages.

Après divers tests, “Roméo” et “Juliette” pouvaient faire leur première rencontre sous la supervision du scientifique le jour de la Saint-Valentin 2018.

À partir du 3 avril, les fans de ces grenouilles devenus célèbres auront l’occasion de voir le couple atypique une fois par semaine sur un réseau social.

“Nous ne connaissons pas le plexus de cette espèce, car nous ne savons rien de son histoire naturelle ou de l‘écologie de cette espèce précise Sophia Barron, herpétologiste. Donc nous sommes vraiment excités de voir ce qui se passe”.

Dotée d’une espérance de vie de 15 ans, cette grenouille de l’espèce Telmatobius yuracare est en voie de disparition. Elle était la seule de ce type en captivité depuis plus d’une décennie.