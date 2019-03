Prix mondial de l'enseignant 2019 : les élèves du Kényan Peter Tabichi célèbrent sa victoire

Des élèves d’un village reculé du Kenya célèbrent la victoire de leur professeur de mathématiques et de physique qui a remporté le Prix mondial de l’enseignant d’un million de dollars pour le compte de l’année 2019.

Peter Tabichi, 36 ans, enseigne à l‘école secondaire mixte de Keriko dans le village de Pwani, dans une partie isolée et semi-aride de la vallée du Rift au Kenya, où la sécheresse et la famine sont fréquentes.

“La victoire apportera des bénéfices à Keriko et à la société dans son ensemble. Je ne m’attendais pas à ce qu’il puisse gagner, mais j’avais de l’espoir parce que c’est un très bon professeur pour nous, c’est un professeur qui nous a aidés au salon de la science et de l’ingénierie. C’est donc un bon professeur et il le mérite”, déclare Foi, élève à l‘école secondaire de Keriko.

“Après avoir représenté l‘école pour la troisième fois au niveau national, à la foire de l’ingénierie, en utilisant les maigres ressources dont nous disposons, il est clair que n’importe quel enseignant en Afrique, dans le monde, peut travailler et atteindre la grandeur même sans beaucoup de ressources “, lance John Njoroge, directeur adjoint de l‘école secondaire de Keriko.

Peter Tabichi, qui, selon les organisateurs, donne 80 % de son salaire mensuel aux pauvres, a reçu le prix lors d’une cérémonie organisée samedi à Dubaï par la fondation Varkey qui a salué le “dévouement, le travail acharné et la foi inébranlable de Tabichi pour le talent de ses élèves”.

Environ 95 % des élèves de l‘école sont issus de familles pauvres, près d’un tiers sont orphelins n’ont qu’un seul parent, et beaucoup n’ont pas de quoi manger à la maison”.