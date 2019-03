Le Gabon en échec et le Burundi se qualifie pour la CAN 2019

C‘était le match de la dernière chance pour les panthères du Gabon. Le Gabon devait impérativement gagner contre le Burundi pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations en juin.

Un match de la plus haute importance que les panthères du Gabon n’ont pas pu remporter malgré la présence de la star d’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang revenu en sélection.

À Bujumbura, le Match s’est soldé par un score de 1-1. Avec ce résultat, le Burundi entre dans l’histoire en qualifiant pour la première fois de son histoire à la CAN 2019.

BUUUUUUT | Cédric Amissi (Burundi) vient de marquer un but! Burundi – Gabon 1-0 #AFCON2019Q #BDIGAB pic.twitter.com/KxlkJhRKYU — CAF (FR) (@caf_online_FR) 23 mars 2019

BUUUUUUT | Omar Ngandu a mis le ballon dans ses propres filets. Burundi – Gabon 1-1 #AFCON2019Q #BDIGAB pic.twitter.com/3jQZJB0s0V — CAF (FR) (@caf_online_FR) 23 mars 2019

Nouvel échec pour le football gabonais. On se rappelle que les panthères avaient été éliminé au premier tour lors de la CAN 2017 à domicile. Il faut remonter à la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale pour trouver le dernier résultat satisfaisant des Panthères avec un quart de finale. En 2015 en Guinée équatoriale, l’équipe avait été éliminée au premier tour.