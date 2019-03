Pétrole : statu quo dans la production

L’organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se donne du temps pour décider du maintien ou non de la réduction de la production mondiale de l’or noir cette année.

L’organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), arrivera-t-elle à maintenir sa décision de réduire la production mondiale cette année ? Alors que l’Iran et le Venezuela sont sous le coup de sanctions américaines.

La rencontre d’avril au cours de laquelle l’Opep devait se prononcer sur cette question pourrait être annulée d’autant plus que l’impact de ces sanctions n’a pas encore été déterminé.

Kenya : le champagne a la cote

Consommation des vins et spiritueux sur le continent, l’Afrique subsaharienne atteint des records de consommation d’alcool, le champagne est de plus en plus plébiscité par les consommateurs.

Aujourd’hui, la consommation des vins et spiritueux rencontre un véritable succès auprès des consommateurs. En 2017, L’OMS notait que la consommation d’alcool avait considérablement augmenté depuis 2010 avec au moins 5 litres par personne et par an.

Du côté du Kenya s’il y a une boisson qui trace son sillon auprès des consommateurs, c’est le champagne, en forte croissance.

Comprendre le succès de la consommation du champagne avec Pierre-Louis Araud, responsable commercial de Moët & Chandon en Afrique, en ligne depuis Brazzaville en République du Congo.