La France et le Kenya s'attaquent au changement climatique

Emmanuel Macron et Uhuru Kenyatta engagés contre le changement climatique.

C’est au cours de la troisième édition du “One Planet climate summit” qui s’est déroulé à Nairobi au Kenya le 14 mars que les deux chefs d’Etats français et kényan ont promis d’agir en faveur de la planète pour une plus grande action climatique.

“Le changement climatique continue d‘être une menace majeure pour le développement durable dans le monde entier. Son impact fait peser un fardeau disproportionné sur les pauvres et les personnes vulnérables. Nous devons donc intégrer l’action climatique et le développement durable dans nos efforts collectifs pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 pour le développement durable “ a déclaré le Président Uhuru Kenyatta.

De son côté, Emmanuel Macron a pris un engagement financier en faveur de l’environnement, promettant de lutter contre le changement climatique jusqu‘à la fin de son mandat.

“Maintenant, la jeune génération nous met la pression. Ils disent que nous n’allons pas assez vite. Ils manifestent, à juste titre. Ils disent que si nous n’allons pas assez vite, c’est parce que nous ne le voulons pas, parce que nous n’en sommes pas capables, parce qu’il y a des intérêts cachés et on ne leur dit pas tout. Et donc aujourd’hui, nous devons agir “ a déclaré Emmanuel Macron.

Sur le continent africain, 65 % de la population est directement touchée par le changement climatique. La Banque africaine de développement s’est donc engagée à verser 25 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour s’attaquer aux problèmes liés au changement climatique en Afrique.