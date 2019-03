RDC : plus de 260 000 enfants malnutris dans le Kasaï

La situation alimentaire plus qu’inquiétante dans le Kasaï, en RDC. Plus de 260 mille enfants souffrent de malnutrition sévère selon l’Unicef.

Dans les couloirs de ce centre nutritionnel du Kasaï, des mères attendent avec leurs enfants une prise en charge des médecins. Baleka Mado est venu avec Kanu, son fils de quatre ans, qui fait partie des 260 mille enfants qui, selon l’UNICEF, souffrent de malnutrition sévère. Les violences dans cette région de l’est de la République démocratique du Congo sont passées par là. « Quand nous avons quitté la brousse, c‘était à cause de la faim et de la souffrance. Lorsque nous avons trouvé un village où nous reposer, on m’a parlé de cet hôpital où les enfants pouvaient recevoir des soins médicaux et de la nourriture gratuitement. », soutient-elle.

« Ils ont entendu parler des soins offerts dans cet hôpital et sa mère n’a donc pas attendu, elle est venue immédiatement avec son enfant et après les examens cliniques, il a été déclaré malnutri. », poursuit le nutritionniste Benjamin Chibangu.

Une chance que n’a pas eu Susanne. Elle et sa fille ont fui le conflit dans le Kasaï pour se réfugier à Kikwit, dans le sud-ouest du pays. Mais, comme des milliers d’autres déplacés, elle attend désespérément de l’aide pour pouvoir nourrir son enfant. « Ma fille souffre de malnutrition et je n’ai pas d’argent pour la nourrir. Elle a commencé à manger du sable parce qu’elle avait très faim. Maintenant, son ventre est gonflé et je ne peux pas lui payer des médicaments. Je n’ai aucun moyen de la traiter. Je n’ai rien. Je vous prie de m’aider. », supplie-t-elle.

Un cri de détresse qui illustre les inquiétudes de l’Unicef. L’organisme onusien et ses partenaires ont traité environ 200 000 enfants sévèrement malnutris dans le Kasaï au cours des deux dernières années.