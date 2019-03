Algérie : Bouteflika met en garde contre le chaos

Malgré la mobilisation contre la candidature à un cinquième mandat de son leader, le clan Bouteflika n’est visiblement pas prêt à lâcher prise. C’est ce que semble indiquer le message délivré jeudi par le président algérien à l’occasion de la Journée internationale de la Femme.

Dans ce message, Abdelaziz Bouteflika met en garde contre le risque de chaos et appelle les Algériens à la vigilance.

‘‘Nous nous devons d’appeler à la vigilance et à la prudence quant à une éventuelle infiltration de cette expression pacifique par une quelconque partie insidieuse, de l’intérieur ou de l’extérieur, qui pourrait (…) susciter la discorde et provoquer le chaos avec tout ce qu’ils peuvent entraîner comme crises et malheurs”.

Au même moment, plusieurs dizaines de journalistes manifestaient dans la capitale pour réclamer plus de liberté dans leur travail. Les avocats étaient également dans la rue pour protester contre la candidature à un cinquième mandat du président Bouteflika, toujours officiellement hospitalisé en Suisse pour des “examens médicaux”.