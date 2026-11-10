Pérou : une statue géante du pape Léon XIV dévoilée à Callao

Le monument a été dévoilé lors d'une cérémonie publique, en présence de nombreux habitants venus découvrir cette imposante sculpture et immortaliser l'événement. Sur les images aériennes, la statue domine les environs, tandis que les visiteurs se rassemblent à ses pieds pour l'admirer et prendre des photos. Cette inauguration témoigne de l'attachement particulier du Pérou à Léon XIV, dont une partie importante du parcours religieux s'est déroulée dans ce pays d'Amérique du Sud, bien avant son accession à la tête de l'Église catholique. Né aux États-Unis, Léon XIV a passé de nombreuses années au Pérou, où il a d'abord exercé comme missionnaire avant de devenir évêque, nouant des liens étroits avec les communautés locales. Son élection à la tête de l'Église catholique a ravivé l'intérêt pour ce passé péruvien, qui donne une résonance particulière à son prochain déplacement. Le pape effectue actuellement une tournée de douze jours en Amérique du Sud, qui l'a notamment conduit en Argentine, pays natal de son prédécesseur, le défunt pape François. Avec cette statue monumentale, la ville de Callao entend rendre hommage à un souverain pontife dont l'histoire personnelle et religieuse reste profondément liée au Pérou.