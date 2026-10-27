Turquie : une tornade fait au moins 4 morts sur un chantier à Antalya

Une violente tornade a frappé un chantier à Antalya, dans le sud de la Turquie, lundi soir, faisant quatre morts et un blessé parmi les ouvriers. La force des vents a soulevé deux conteneurs servant de logements et renversé une grue de chantier. Selon les autorités locales, deux ouvriers ont perdu la vie sur place et deux autres à l'hôpital. La chute de la grue n'a fait aucune victime. Le gouverneur Hulusi Şahin a qualifié ce phénomène, survenu dans le district de Kepez, d'"exceptionnellement localisé". Aucune autre tornade n'a été signalée dans le reste de la ville. À Istanbul, le même épisode météorologique a provoqué des pluies torrentielles et d'importantes inondations dans les quartiers de Pendik et Tuzla. Des passants ont secouru un père et sa fille piégés dans leur voiture submergée, et la D-100 a été fermée. Ces intempéries surviennent seulement 12 jours après les pluies record du 14 octobre, qui avaient fait huit morts dans la région d'Istanbul.