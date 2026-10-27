Ukraine : un mort et 15 blessés dans des frappes russes sur Kyiv

La capitale ukrainienne a été la cible de deux vagues de missiles balistiques dans la nuit de lundi à mardi 27 octobre. Des pompiers ont extrait vivant un chien terrorisé des décombres d’un immeuble frappé par des missiles russes. Un deuxième animal, blessé, a ensuite été retrouvé à proximité. Selon les autorités ukrainiennes une femme de 46 ans, la propriétaire d'au moins un des deux chiens a été tuée dans l’attaque. Les frappes ont également fait 15 blessés, dont neuf ont été hospitalisés. Des étudiants comptent parmi les plus touchés après que des logements universitaires, des bâtiments de campus et des installations médicales près de la station de métro Lisova ont été frappés. Le président Volodymyr Zelensky a indiqué que la Russie avait tiré 16 missiles balistiques et plus de 280 drones sur l'Ukraine, visant des sites énergétiques et logistiques dans 11 régions. À Kyiv, le pont Pivdennyi a été endommagé, perturbant les lignes de métro qui traversent le Dnipro. Zelensky a aussi critiqué les retards dans les livraisons d'intercepteurs Patriot et NASAMS, avertissant que chaque contretemps laisse l'Ukraine exposée à de nouvelles attaques russes.