Mexique : les morts prennent vie dans un carnaval de couleurs

Des milliers de personnes ont participé à la parade annuelle des Catrinas, dimanche 25 octobre, sur le Paseo de la Reforma, dans la capitale Mexicaine. Vêtus de costumes somptueux et maquillés en squelettes, les participants ont défilé devant une foule nombreuse, incarnant ces personnages traditionnels, généralement féminins, qui représentent la mort avec humour et dignité. Danseurs, mariés et même chiens déguisés en squelettes se sont succédé dans un cortège haut en couleur. Certains portaient des tenues illuminées, d'autres des costumes richement brodés. En coulisses, les maquilleurs se sont affairés à transformer les visages, consacrant parfois jusqu'à 40 minutes à chaque création. La Catrina, cette élégante femme squelette, est née sous le crayon de José Guadalupe Posada au début du XXe siècle. D'abord conçue comme une satire des modes européennes, elle a été popularisée par Diego Rivera avant de devenir une figure incontournable de la culture mexicaine. Le défilé annonce Día de los Muertos, la fête des Morts célébrée les 1er et 2 novembre, durant laquelle les familles honorent leurs défunts avec des autels décorés de fleurs, de bougies et d'offrandes. Mexico accueillera un autre grand défilé le 31 octobre, avec plus de 4 000 participants, 12 chars et 2 ballons géants. Une Catrina de 32 mètres, entourée de millions d'œillets d'Inde, sera également installée sur le Zócalo. Une explosion de couleurs et de musique pour célébrer la vie tout en honorant les disparus.