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Midterms 2026 : Nicki Minaj affiche son soutien à Trump dans le Michigan

Arrivée à bord d'Air Force One aux côtés de Donald Trump, Nicki Minaj est montée sur scène pour afficher son soutien au président américain, dimanche 25 octobre, lors d'un meeting républicain à Port Huron, dans le Michigan. Devant les militants, la rappeuse a lancé « Nous aimons Trump », avant de promettre de rester à ses côtés « pour toujours ». Ce soutien contraste avec ses prises de position passées. En 2020, l'artiste originaire de Trinité-et-Tobago avait dénoncé la politique migratoire de l'administration Trump, notamment la séparation des enfants de leurs parents à la frontière. Elle s'est depuis rapprochée du président, multipliant les apparitions lors d'événements liés à son administration. Connue pour ses paroles explicites et son image provocatrice, Nicki Minaj apporte désormais sa notoriété à la campagne républicaine, à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. Lors du même rassemblement, Donald Trump s'en est de nouveau pris à Abdul El-Sayed, candidat démocrate au Sénat, mettant en doute sa loyauté envers les États-Unis. L'ancien responsable de la santé publique a rejeté ces accusations à plusieurs reprises. Une vidéo publiée par le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, montre également la rappeuse plaisantant sur l'idée de devenir porte-parole de l'administration.

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