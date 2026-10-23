Kenya : un immeuble s'écroule en plein chantier à Nairobi

Là où se dressait encore ce matin un immeuble en construction d'une dizaine d'étages, il ne reste désormais qu'un immense amas de gravats. Le bâtiment s'est effondré vendredi dans le quartier d'Eastleigh, à Nairobi. Selon la Croix-Rouge kényane, l'effondrement s'est produit vers 13h40, heure locale, sur Yusuf Haji Avenue. Des équipes de secours ont rapidement été dépêchées sur place pour rechercher d'éventuelles victimes. Les images montrent une grande partie du bâtiment réduite en gravats. Une pelle mécanique a été mobilisée pour dégager les décombres, tandis que les secouristes demandaient aux habitants de rester à distance afin de faciliter leur intervention. Plusieurs personnes pourraient être piégées sous les ruines, mais aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Selon Reuters, le rez-de-chaussée était occupé au moment de l'effondrement. La hauteur exacte de l'immeuble reste également incertaine, les premières informations évoquant entre 10 et 18 étages. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies. Ce drame ravive les inquiétudes concernant la sécurité des constructions au Kenya, où plusieurs effondrements meurtriers ont déjà soulevé des questions sur la qualité des bâtiments et l'application des normes.