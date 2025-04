Brésil : les BRICS cherchent à contribuer à la résolution des conflits

Les BRICS peuvent-ils aider à la résolution des crises mondiales et régionales ? La question est au centre de la réunion des ministres des affaires étrangères de l’organisation qui s’est ouverte lundi à Rio de Janeiro, au Brésil.

Conflit en Afrique, les crises humanitaires en Ukraine, en Haïti et à Gaza, les pays membres des Brics veulent aider à la recherche de la paix.

L’organisation composée de la chine, de la Russie, du Brésil, de l’Afrique du Sud et de l’Inde entre autres, vante un atout : sa puissance démographique.

"Avec onze États membres représentant près de la moitié de l'humanité et une grande diversité géographique et culturelle, les BRICS sont particulièrement bien placés pour promouvoir la paix et la stabilité, sur la base du dialogue, du développement et de la coopération multilatérale"; a déclaré : Mauro Vieira, ministre brésilien des affaires étrangères.

Dans son discours d'ouverture, M. Vieira a souligné que les BRICS occupaient une position unique pour promouvoir la paix et la stabilité par le dialogue et la coopération.

Alors que l’organisation affirme sa volonté de promouvoir la paix, le ministre brésilien des affaires étrangères invite les pays membres à prêcher par l’exemple.

"Le chemin vers la paix n'est ni facile ni linéaire, mais les BRICS peuvent et doivent être une force pour le bien - non pas en tant que bloc de confrontation, mais en tant que coalition de coopération. Nous devons montrer l'exemple, en réaffirmant notre foi en un monde multipolaire où la sécurité n'est pas le privilège de quelques-uns, mais un droit pour tous." , explique le ministre brésilien des Affaires étrangères .

"La reprise des bombardements israéliens à Gaza et l'obstruction continue de l'aide humanitaire sont inacceptables", a déclaré le chef de la diplomatie brésilienne..