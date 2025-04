RDC : Joseph Kabila est rentré d'exil

L'ancien président de la République démocratique du Congo est rentré d'exil. Joseph Kabila, accusé par le gouvernement de soutenir les rebelles dans l'est du pays, est arrivé à Goma, vendredi, selon deux de ses proches collaborateurs et un responsable des rebelles. La ville est tenue par les rebelles depuis quelques mois.

M. Kabila, qui a quitté le Congo en 2023, est venu à Goma "pour participer aux efforts de paix" dans l'est du pays ravagé par le conflit, où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de vastes pans de territoire, y compris la ville stratégique de l'est, a déclaré un proche de l'ancien président.

Un autre collaborateur de M. Kabila et un haut responsable du M23 ont également confirmé le retour de l'ancien président. Ces trois personnes se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat, car elles n'étaient pas autorisées à s'adresser aux médias à ce sujet.

Le conflit qui dure depuis des décennies au Congo s'est intensifié en janvier, lorsque les rebelles ont avancé et se sont emparés de Goma, puis de la ville de Bukavu, qu'ils ont prise en février. Les combats ont fait quelque 3 000 morts et aggravé ce qui était déjà l'une des plus graves crises humanitaires au monde, avec environ 7 millions de personnes déplacées.

M. Kabila souhaite "participer aux efforts de paix dans le pays", a déclaré son assistant. "Tout le monde parle du Congo sans les Congolais... ce n'est pas normal".