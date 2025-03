La Somalie rejette toute proposition de déportation des Palestiniens

Ce vendredi, les autorités somaliennes ont fermement démenti toute information selon laquelle elles auraient été sollicitées pour accueillir des Palestiniens de Gaza.

Mohamed Mohamed Elmi Afrah, un homme politique somalien, a affirmé que cette proposition ne recevra pas l'adhésion de son pays. Selon lui, la question ne fait pas de doute : « En tant qu'homme politique somalien, je ne pense pas que cette proposition sera bien reçue en raison des circonstances qui prévalent dans ce dossier. Nous sommes conscients que les médias grand public en parlent et nous connaissons déjà la réaction immédiate des pays arabes voisins, ceux qui sont les plus impliqués dans la défense des Palestiniens, comme l'Égypte, la Jordanie ou l'Arabie Saoudite. »

Du côté de la population somalienne, le rejet est tout aussi catégorique. Pour Hanad Abdisalam, un résident local, l'idée de déporter les Palestiniens de Gaza est irréaliste et profondément inacceptable. Il explique : « Je trouve que le projet du président américain Donald Trump visant à déporter la population de Gaza est irréalisable. Cela reflète la pensée simpliste de Trump et je doute que les Palestiniens l'acceptent, car la Palestine est leur patrie. Il n'y a pas de meilleur endroit pour eux que leur propre pays. S'ils sont contraints de partir, chaque musulman en portera la responsabilité et prendra la défense des Palestiniens. »

Un projet illégal et un crime contre l'humanité

La proposition de Donald Trump s’inscrit dans un projet plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants pour en faire une zone touristique. Cette initiative constitue une violation flagrante du droit international. Le déplacement forcé de populations, en particulier dans un contexte de guerre ou d’occupation, est strictement interdit par les Conventions de Genève. Dans ce cas précis, cette politique de déportation forcée relève directement d’un crime contre l'humanité.

Les dirigeants des pays de la Ligue arabe, sous l’initiative de l’Égypte, ont d’ailleurs proposé une alternative. Ils ont adopté un plan de reconstruction de Gaza à hauteur de 53 milliards de dollars, visant à réhabiliter la région tout en permettant aux Palestiniens de rester sur leurs terres.