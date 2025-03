Le Sommet UE-Afrique du Sud en préparation

De hauts responsables de l'Union européenne (UE) étaient en Afrique du Sud pour un sommet jeudi avec le président Cyril Ramaphosa qui se concentre sur le renforcement des liens commerciaux et diplomatiques alors que les deux ressentent l'impact de la politique étrangère conflictuelle de l'administration Trump.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, António Costa, rencontreront M. Ramaphosa à son bureau du Cap lors du premier sommet UE-Afrique du Sud depuis 2018.

L'attention du bloc des 27 nations se tournera vers son plus grand partenaire commercial en Afrique subsaharienne après que l'UE a annoncé des droits de douane de rétorsion contre Washington en réponse aux nouveaux droits de douane du président américain Donald Trump sur l'acier et l'aluminium.

Le sommet en Afrique du Sud permettra "d'explorer de nouvelles voies de coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement, ainsi que de relever les défis et les irritants commerciaux", a déclaré le Conseil européen.

L'Afrique du Sud a été désignée pour des sanctions par l'administration Trump en raison de certaines politiques intérieures et étrangères que le dirigeant américain a qualifiées d'anti-américaines.

Le mois dernier, M. Trump a publié un décret supprimant tout financement américain à l'Afrique du Sud, l'accusant de violation des droits de l'homme à l'encontre d'un groupe minoritaire blanc dans le pays et de soutenir certains "mauvais acteurs" dans le monde, comme le groupe militant palestinien Hamas et l'Iran.

La visite d'Ursula Von der Leyen devrait également permettre à l'UE de réaffirmer son soutien à la présidence sud-africaine du Groupe des 20 pays les plus riches et les plus développés, un autre domaine dans lequel les États-Unis ont critiqué l'Afrique du Sud tout en boycottant certaines des premières réunions du G20.

L'Afrique du Sud espère profiter de sa présidence du groupe pour faire progresser l'aide aux pays pauvres, notamment en ce qui concerne l'allègement de la dette et l'augmentation des financements destinés à atténuer l'impact du changement climatique.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rejeté certaines de ces priorités pour le G20 et n'a pas assisté à une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe en Afrique du Sud le mois dernier. Il a également déclaré qu'il ne participerait pas au sommet principal du G20 à Johannesburg en novembre, ce qui indique que les États-Unis n'accorderont que peu d'attention aux tentatives de coopération internationale par l'intermédiaire du bloc, qui comprend 19 des principales économies mondiales, l'Union européenne et l'Union africaine.

M. Rubio participe depuis jeudi à des discussions avec d'autres hauts diplomates du groupe des sept démocraties industrialisées au Canada.

L'Union européenne a indiqué qu'Ursula von der Leyen profiterait de la réunion en Afrique du Sud pour annoncer un nouveau programme d'investissement faisant appel à des subventions et à des prêts publics et privés pour financer des projets d'énergie verte en Afrique du Sud, améliorer les infrastructures de transport telles que les chemins de fer et les ports, et renforcer la capacité de production de vaccins de l'Afrique du Sud.

Les États-Unis se sont retirés ce mois-ci d'un accord qui prévoyait l'octroi de fonds à l'Afrique du Sud et à deux autres pays en développement pour les aider à passer à des sources d'énergie propres. L'Union européenne s'est également engagée à verser des fonds à ce partenariat pour une transition énergétique juste et a déclaré qu'elle restait attachée à ce programme.

"Mon message : l'Europe tient à son partenariat avec l'Afrique du Sud", a déclaré Ursula von der Leyen avant sa rencontre avec M. Ramaphosa.