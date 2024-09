Tony Parker : "Je veux offrir des opportunités aux jeunes de RDC" [Interview]

La star française de la NBA Tony Parker s'est entretenu avec Africanews lors de sa visite en République démocratique du Congo (RDC). Dans cette interview, il partage sa vision pour la jeunesse congolaise et son projet de développement du sport dans le pays.

Parlez-nous de votre projet qui vise à développer le sport en RDC.

Je voulais donner en retour, en commençant par mon propre pays. J'ai acheté une équipe de basket en France et j'ai acheté une équipe féminine. J'ai construit une académie car je voulais développer des talents. Le capitaine de mon équipe, qui est à l’ASVEL depuis dix ans, vient du Congo. Une des mes joueuses, Dominique Malonga, est aussi du Congo.

L'année dernière nous avons fait un test avec un jeune venant du Congo. C'était le premier joueur à passer directement du Congo à l'Euroligue, à signer un contrat professionnel avec nous. Je me suis dit que nous pouvons faire quelque chose avec ce pays. Il y a beaucoup de potentiel.

Beaucoup de jeunes ici, par l'intermédiaire d'amis communs, m'ont dit qu'ils avaient juste besoin d'une plateforme pour s'exprimer. Pour essayer de réussir et d'atteindre le plus haut niveau. J'ai décidé de venir ici et de parler avec le président et différents ministres pour voir comment, avec mon groupe, apporter l'expertise, les connaissances et ce qu'il faut pour entraîner et encourager ces jeunes.

Le président Tshisekedi a-t-il soutenu ce projet ?

Oui, très favorablement. C'est un grand fan de sport, très passionné. On voit qu'il veut faire quelque chose pour son pays. Nous allons très bien nous entendre parce que j'ai la même passion, la même énergie. Je lui ai dit que je ne voulais pas juste faire un coup. Je veux essayer de construire quelque chose au fil des ans, Lorsque vous construisez graduellement, vous pouvez construire des choses qui peuvent durer dans le temps.

Vous avez inspiré beaucoup de jeunes en Afrique lorsque vous jouiez pour les San Antonio Spurs. Pourquoi avez-vous choisi la RDC, entre tous les pays africains ?

Cela s'est fait par des amis communs, des relations. C'est un beau pays et, je me suis dit que la seule façon de savoir est de venir. C'est pourquoi je suis ici.

La RDC et de nombreux autres pays africains comptent des millions de jeunes qui aiment le sport. Beaucoup de ces jeunes n'ont pas la possibilité de se développer et de jouer dans des ligues de haut niveau comme vous l'avez fait. Quel message avez-vous pour ces jeunes qui rêvent de jouer en NBA pour des clubs comme les San Antonio Spurs, les Boston Celtics ou les Lakers ?

Il faut continuer à rêver grand. Il faut rêver grand. Je dis toujours aux jeunes de mon académie : si vous racontez votre rêve à quelqu'un et qu'il ne se moque pas de vous, c'est vous ne rêvez pas assez grand. Je pense que pour ces jeunes, il faut continuer à rêver.

Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'ils réussissent. La NBA investit beaucoup en Afrique. Beaucoup de gens essaient de le faire à leur manière, essaient de construire et essaient d'offrir des opportunités aux jeunes. Je veux essayer de faire la même chose pour les jeunes du Congo.

En tant que champion de NBA, vous êtes bien placé pour défendre certaines causes importantes à l'échelle mondiale. Ce pays connaît des conflits depuis plus de trois décennies. Il y a actuellement environ 7 millions de personnes déplacées à cause d'une guerre en cours dans l'Est. Seriez-vous prêt à défendre la paix si les autorités ici vous demandaient de devenir une sorte d'ambassadeur ?

Oui, mais c'est un peu tôt pour parler de ce genre de choses. Je viens d'arriver. C'est ma première fois au Congo. Beaucoup d'amis me donnent des livres pour travailler sur mes connaissances du pays et pour connaître toute l'histoire et ce qui s'est passé ici.

Je n'ai jamais fait de politique dans ma vie, Je suis surtout un sportif. Le sport, c'est mon truc. Je veux rassembler les gens et le sport rassemble les gens.

Je vais donc me concentrer sur cela maintenant, essayer de donner des opportunités aux jeunes de réussir dans différents sports, Pas seulement le basket et le foot. Je veux faire du volley, du judo, Il y a beaucoup de sports dans lesquels le Congo est fort.

Vous avez participé à un certain nombre d'activités caritatives, mais vous avez un certain nombre d'autres passions. L'une d'entre elles est la chanson. En RDC, les gens aiment la musique, et je suis sûr que beaucoup d'entre eux seraient heureux d'entendre juste un extrait.

Evidemment, j'aime la musique. Le Congo a beaucoup d'influence en France. Les meilleurs artistes du Congo comme GIMS, DADJU, je peux nommer beaucoup de chanteurs différents, comme Hiro. Ils sont tous en France et viennent du Congo. La musique en France est très dominée par ces artistes. J'ai hâte que le nouveau stade soit construit ici pour amener tous ces artistes, d'avoir un festival de musique. C'est quelque chose que nous voulons mettre en place.