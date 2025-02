RDC : 3 ex-dirigeants africains nommés facilitateurs pour la paix

Les blocs africains ont désigné des facilitateurs de paix pour le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.

L’ex-président du Kenya Uhuru Kenyatta, l’ancien chef de l’état nigérian Olusegun Obasanjo et l'ex-Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn dirigeront les efforts de paix régionaux des processus fusionnés de Luanda et de Nairobi.

Cette décision fait suite au sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) qui s'est tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie, le 8 février 2025 dernier (cf. sur cette photo Le président kenyan et le président de l'EAC, William Ruto, à gauche, et le président zimbabwéen et le président de la SADC, Emmerson Mnangagwa, au centre gauche).

Annoncées ce lundi, ces nominations attribuent aux anciens dirigeants africains la mission de superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu entre les parties au conflit.

Ils devront également coordonner l’aide humanitaire et accompagner les discussions entre les parties prenantes en vue d’une résolution durable dans l’est de la République démocratique du Congo.

Le groupe rebelle a intensifié son contrôle territorial dans l'est du Congo depuis décembre, s'emparant des capitales provinciales de Goma et Bukavu.