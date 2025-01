Dons : 30 milliards de dollars par an pour la recherche médicale

Une étude menée par Louis Shekhtman de l'Université Bar-Ilan, en collaboration avec des data scientists, met en lumière le soutien des fondations philanthropiques à la recherche scientifique.

Entre 2010 et 2019, près de 40 % des subventions allouées ont bénéficié d'initiatives situées dans l'État d'origine du donateur, représentant 60 % du total des fonds distribués.

L'analyse des données de l’Internal Revenue Service a permis d'identifier 69 675 organisations à but non lucratif engagées dans la recherche scientifique. Ces organisations ont reçu près d'un million de subventions, totalisant plus de 30 milliards de dollars en 2019. Les résultats montrent également une tendance à renouveler le financement : environ 70 % des subventions d'une année sont reconduites l'année suivante.

Des exemples concrets illustrent cette tendance. La Fondation Bill & Melinda Gates, basée à Seattle, a consacré plus de 20 % de ses fonds de recherche à des projets dans l'État de Washington. De même, la Fondation Lilly a alloué 62 % de ses fonds à des institutions en Indiana, tandis que la Fondation Dennis Washington a uniquement financé la recherche dans le Montana, avec plus de 20 millions de dollars attribués.

Ce phénomène souligne une disparité entre le financement localisé et la nature collaborative de la recherche, souvent menée par des équipes au niveau national ou international. Le montant total des financements privés par les fondations est significatif, représentant potentiellement jusqu'à la moitié du budget annuel des National Institutes of Health, qui s'élève à environ 47 milliards de dollars.

Actuellement, l'incertitude plane sur le soutien gouvernemental destiné à la recherche, notamment après des interruptions de réunions du gouvernement liées à la recherche et à la santé signalées après la seconde investiture de Donald Trump.

Cependant, il reste difficile d'évaluer l'impact réel des fondations sur ces recherches, en raison du manque de détails sur les objectifs ou les résultats des financements. Ces observations font écho à des tendances plus larges dans le secteur de la philanthropie et soulignent l'importance de comprendre les dynamiques entre les fonds privés et les besoins de la recherche scientifique.