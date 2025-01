Tanzanie : Tundu Lissu, visage d’un Chadema en quête de renouveau

Tundu Lissu a été élu président du Chadema, principal parti d’opposition en Tanzanie, à l’issue d’un scrutin serré qui marque la fin de plus de deux décennies de leadership de Freeman Mbowe.

Lors du congrès national tenu dans la nuit du 21 au 22 janvier, Lissu a remporté 51,5 % des voix face à Mbowe, qui briguait un nouveau mandat. Ce résultat met en lumière les divisions internes d’un parti en quête de renouveau alors que le pays se prépare à une élection présidentielle décisive en octobre prochain.

La transition à la tête du Chadema a été marquée par des tensions. Freeman Mbowe, en place depuis 2004, a reconnu sa défaite avec élégance, publiant une photo où il apparaît aux côtés de son successeur. Il a déclaré accepter pleinement la décision du parti et souhaité à Lissu « succès et détermination » dans sa mission. Pourtant, cette posture contraste avec les accusations qu’il avait formulées durant la campagne, dénonçant Lissu comme un rival « dépassant les bornes » en contestant son leadership.

Tundu Lissu, quant à lui, a critiqué Mbowe pour son approche jugée trop conciliante envers le Chama Cha Mapinduzi (CCM), parti au pouvoir depuis l’indépendance. Selon Lissu, les discussions engagées par Mbowe avec le CCM ont renforcé la répression contre l’opposition et miné la confiance des militants. Le nouvel élu a promis des réformes internes et une plus grande transparence dans la gestion des fonds du parti, une question sensible au sein de l’opposition.

La trajectoire de Lissu reflète son caractère combatif. Avocat connu pour son franc-parler, il a survécu à une tentative d’assassinat en 2017, ayant reçu 16 balles sous l’administration de l’ex-président John Magufuli.

Après plusieurs années d’exil, il est revenu en Tanzanie en 2023, déterminé à reprendre sa place dans la politique nationale. Son retour a été marqué par des critiques acerbes envers la présidente Samia Suluhu Hassan, qu’il accuse de perpétuer les pratiques répressives de son prédécesseur.

L’élection de Lissu à la présidence du Chadema redéfinit les priorités de l’opposition tanzanienne. À neuf mois de la présidentielle, le parti doit surmonter les divisions internes révélées par ce scrutin pour proposer une alternative crédible face à un régime hégémonique. Lissu, en dépit de ses positions tranchées, incarne l’espoir d’un changement politique.

Le Chadema n’a pas encore désigné son candidat pour la présidentielle. Mais une chose est certaine : l’orientation plus combative de Lissu pourrait marquer un tournant pour l’opposition dans un paysage politique dominé depuis des décennies par le CCM.