USA : "n'étant pas humains des éléphants ne peuvent pas être libérés"

Cinq éléphants d'un zoo du Colorado sont peut-être « majestueux », mais comme ils ne sont pas humains, ils n'ont pas le droit légal de demander leur libération, a déclaré mardi le plus haut tribunal du Colorado.

La décision de la Cour suprême du Colorado fait suite à une défaite similaire devant un tribunal de New York en 2022 pour un éléphant nommé Happy au zoo du Bronx dans une affaire portée par un groupe de défense des droits des animaux. Des décisions en faveur des animaux auraient permis aux avocats de Happy et des éléphants du zoo de Cheyenne Mountain à Colorado Springs - Missy, Kimba, Lucky, LouLou et Jambo - de poursuivre une procédure judiciaire de longue date pour que les prisonniers contestent leur détention et soient éventuellement envoyés vivre dans un sanctuaire pour éléphants à la place.

Le tribunal du Colorado a déclaré que sa décision « ne dépend pas de notre respect pour ces animaux majestueux ».

« Au lieu de cela, la question juridique ici se résume à savoir si un éléphant est une personne », a déclaré le tribunal. « Et parce qu’un éléphant n’est pas une personne, les éléphants ici n’ont pas qualité pour intenter une action en habeas corpus », a-t-il déclaré dans le jugement.

Le même groupe de défense des droits des animaux qui a tenté d’obtenir la libération de Happy, le Nonhuman Rights Project, a également porté l’affaire devant le Colorado.

Le groupe a fait valoir que les éléphants du Colorado, nés à l’état sauvage en Afrique, présentaient des signes de lésions cérébrales parce que le zoo est essentiellement une prison pour ces créatures intelligentes et sociales, connues pour parcourir des kilomètres par jour. Il voulait que les animaux soient relâchés dans l’un des deux sanctuaires d’éléphants accrédités aux États-Unis parce que le groupe ne pense pas qu’ils ne peuvent plus vivre dans la nature.

Le zoo a fait valoir que déplacer les éléphants et éventuellement les placer avec de nouveaux animaux serait cruel à leur âge, ce qui pourrait entraîner un stress inutile. Il a déclaré qu’ils n’étaient pas habitués à vivre dans des troupeaux plus grands et, d’après les observations du zoo, les éléphants n’avaient ni les compétences ni le désir d’en rejoindre un.

Tout en saluant la décision du tribunal du Colorado, le zoo s'est dit déçu qu'il ait fallu mener une bataille juridique sur cette question et a accusé le Nonhuman Rights Project d'« abuser des systèmes judiciaires » pour lever des fonds.

« Il semble que leur véritable objectif soit de manipuler les gens pour qu'ils fassent des dons à leur cause en publiant sans cesse des affaires judiciaires sensationnelles avec des appels incessants aux donateurs », a déclaré le zoo dans un communiqué.

Le Nonhuman Rights Project a déclaré que la dernière décision « perpétue une injustice évidente » et a prédit que les futurs tribunaux rejetteraient l'idée que seuls les humains ont droit à la liberté.

« Comme pour d'autres mouvements de justice sociale, des pertes précoces sont attendues alors que nous remettons en question un statu quo bien ancré qui a permis à Missy, Kimba, Lucky, LouLou et Jambo d'être relégués à une vie de souffrance mentale et physique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cinq éléphants d'un zoo du Colorado sont peut-être « majestueux », mais comme ils ne sont pas humains, ils n'ont pas le droit légal de demander leur libération, a déclaré mardi le plus haut tribunal du Colorado.

La décision de la Cour suprême du Colorado fait suite à une défaite similaire devant un tribunal de New York en 2022 pour un éléphant nommé Happy au zoo du Bronx dans une affaire portée par un groupe de défense des droits des animaux. Des décisions en faveur des animaux auraient permis aux avocats de Happy et des éléphants du zoo de Cheyenne Mountain à Colorado Springs - Missy, Kimba, Lucky, LouLou et Jambo - de poursuivre une procédure judiciaire de longue date pour que les prisonniers contestent leur détention et soient éventuellement envoyés vivre dans un sanctuaire pour éléphants à la place.

Le tribunal du Colorado a déclaré que sa décision « ne dépend pas de notre respect pour ces animaux majestueux ».

« Au lieu de cela, la question juridique ici se résume à savoir si un éléphant est une personne », a déclaré le tribunal. « Et parce qu’un éléphant n’est pas une personne, les éléphants ici n’ont pas qualité pour intenter une action en habeas corpus », a-t-il déclaré dans le jugement.

Le même groupe de défense des droits des animaux qui a tenté d’obtenir la libération de Happy, le Nonhuman Rights Project, a également porté l’affaire devant le Colorado.

Le groupe a fait valoir que les éléphants du Colorado, nés à l’état sauvage en Afrique, présentaient des signes de lésions cérébrales parce que le zoo est essentiellement une prison pour ces créatures intelligentes et sociales, connues pour parcourir des kilomètres par jour. Il voulait que les animaux soient relâchés dans l’un des deux sanctuaires d’éléphants accrédités aux États-Unis parce que le groupe ne pense pas qu’ils ne peuvent plus vivre dans la nature.

Le zoo a fait valoir que déplacer les éléphants et éventuellement les placer avec de nouveaux animaux serait cruel à leur âge, ce qui pourrait entraîner un stress inutile. Il a déclaré qu’ils n’étaient pas habitués à vivre dans des troupeaux plus grands et, d’après les observations du zoo, les éléphants n’avaient ni les compétences ni le désir d’en rejoindre un.

Tout en saluant la décision du tribunal du Colorado, le zoo s'est dit déçu qu'il ait fallu mener une bataille juridique sur cette question et a accusé le Nonhuman Rights Project d'« abuser des systèmes judiciaires » pour lever des fonds.

« Il semble que leur véritable objectif soit de manipuler les gens pour qu'ils fassent des dons à leur cause en publiant sans cesse des affaires judiciaires sensationnelles avec des appels incessants aux donateurs », a déclaré le zoo dans un communiqué.

Le Nonhuman Rights Project a déclaré que la dernière décision « perpétue une injustice évidente » et a prédit que les futurs tribunaux rejetteraient l'idée que seuls les humains ont droit à la liberté.

« Comme pour d'autres mouvements de justice sociale, des pertes précoces sont attendues alors que nous remettons en question un statu quo bien ancré qui a permis à Missy, Kimba, Lucky, LouLou et Jambo d'être relégués à une vie de souffrance mentale et physique », a-t-il déclaré dans un communiqué.