Guerre Israël-Hamas : des soldats refusent de continuer à se battre à Gaza

Yotam Vilk dit que l'image de soldats israéliens tuant un adolescent palestinien non armé dans la bande de Gaza est gravée dans son esprit.

Officier du corps blindé, Vilk a déclaré que les instructions étaient de tirer sur toute personne non autorisée qui entrait dans une zone tampon contrôlée par Israël à Gaza. Il a vu au moins 12 personnes tuées, a-t-il dit, mais c'est la fusillade de l'adolescent qu'il ne peut pas oublier.

"Ne pas considérer les Palestiniens comme des personnes"

« Il est mort dans le cadre d'une histoire plus vaste. Dans le cadre de la politique de rester là-bas et de ne pas considérer les Palestiniens comme des personnes », a déclaré Vilk, 28 ans.

Vilk fait partie d’un nombre croissant de soldats israéliens qui dénoncent le conflit qui dure depuis 15 mois et refusent de continuer à servir, affirmant avoir vu ou fait des choses qui ont dépassé les limites éthiques. Bien que le mouvement soit modeste – quelque 200 soldats ont signé une lettre disant qu’ils arrêteraient les combats si le gouvernement n’obtenait pas un cessez-le-feu – les soldats disent que ce n’est que la pointe de l’iceberg et qu’ils veulent que d’autres se manifestent.

Leur refus intervient à un moment où la pression monte sur Israël et le Hamas pour qu’ils mettent fin aux combats. Des pourparlers de cessez-le-feu sont en cours, et le président Joe Biden et le président élu Donald Trump ont tous deux appelé à un accord d’ici l’investiture du 20 janvier.

Sept soldats qui ont refusé de continuer à se battre à Gaza ont parlé à AP, décrivant comment des Palestiniens ont été tués sans discrimination et des maisons détruites. Plusieurs ont déclaré qu’on leur avait ordonné de brûler ou de démolir des maisons qui ne présentaient aucune menace, et qu’ils avaient vu des soldats piller et vandaliser des résidences.

Accusations de crimes de guerre et de génocide

Les soldats sont tenus de se tenir à l’écart de la politique, et ils s’expriment rarement contre l’armée. Après l’invasion d’Israël par le Hamas le 7 octobre 2023, Israël s’est rapidement uni derrière la guerre lancée contre le groupe militant. Les divisions se sont accrues à mesure que la guerre progresse, mais la plupart des critiques se sont concentrées sur le nombre croissant de soldats tués et l’échec du rapatriement des otages, et non sur les actions à Gaza.

Les groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont accusé Israël de crimes de guerre et de génocide à Gaza. La Cour internationale de justice enquête sur les allégations de génocide déposées par l’Afrique du Sud. La Cour pénale internationale demande l’arrestation du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Israël rejette catégoriquement les allégations de génocide et affirme qu’il prend des mesures extraordinaires pour minimiser les dommages causés aux civils à Gaza. L’armée affirme qu’elle ne cible jamais intentionnellement les civils et qu’elle enquête et punit les cas d’actes répréhensibles présumés. Mais les groupes de défense des droits de l’homme affirment depuis longtemps que l’armée fait un mauvais travail d’enquête sur elle-même.

L’armée a déclaré à AP qu’elle condamne le refus de servir et prend au sérieux tout appel au refus, chaque cas étant examiné individuellement. Les soldats peuvent aller en prison pour avoir refusé de servir, mais aucun des signataires de la lettre n'a été arrêté, selon ceux qui ont organisé les signatures.

Réactions des soldats à Gaza

Lorsque Vilk est entré à Gaza en novembre 2023, a-t-il déclaré, il pensait que le recours initial à la force pourrait amener les deux parties à la table des négociations. Mais à mesure que la guerre s'éternisait, il a dit avoir vu la valeur de la vie humaine se désintégrer.

Le jour où l'adolescent palestinien a été tué en août dernier, a-t-il déclaré, les troupes israéliennes lui ont crié de s'arrêter et ont tiré des coups de semonce à ses pieds, mais il a continué à avancer. Il a déclaré que d'autres ont également été tués en marchant dans la zone tampon - le corridor de Netzarim, une route qui divise le nord et le sud de Gaza.

Vilk a reconnu qu'il était difficile de déterminer si les gens étaient armés, mais a déclaré qu'il pensait que les soldats ont agi trop rapidement.

En fin de compte, a-t-il déclaré, le Hamas est à blâmer pour certains décès dans la zone tampon - il a décrit un Palestinien détenu par son unité qui a déclaré que le Hamas avait payé des gens 25 dollars pour marcher dans le corridor afin d'évaluer la réaction de l'armée.

Certains soldats ont confié à AP qu’il leur avait fallu du temps pour digérer ce qu’ils avaient vu à Gaza. D’autres ont déclaré qu’ils étaient devenus si furieux qu’ils ont décidé de cesser de servir presque immédiatement.

Yuval Green, un médecin de 27 ans, a raconté comment il avait abandonné son poste en janvier dernier après avoir passé près de deux mois à Gaza, incapable de supporter ce qu’il avait vu.

Il a déclaré que les soldats avaient profané des maisons, utilisant des marqueurs noirs destinés aux urgences médicales pour griffonner des graffitis, et pillé des maisons, à la recherche de chapelets à collectionner comme souvenirs.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, a-t-il dit, a été l’ordre donné par son commandant aux troupes de brûler une maison, disant qu’il ne voulait pas que le Hamas puisse l’utiliser. Green a déclaré qu’il était assis dans un véhicule militaire, suffoquant à cause des fumées au milieu de l’odeur de plastique brûlé. Il a trouvé l’incendie vindicatif – il a dit qu’il ne voyait aucune raison de prendre aux Palestiniens plus que ce qu’ils avaient déjà perdu. Il a quitté son unité avant la fin de leur mission.

Green a déclaré que même s'il détestait ce dont il avait été témoin, « la cruauté a été au moins en partie provoquée par les ravages causés par le Hamas le 7 octobre, que les gens peuvent oublier ».

Le refus des soldats comme acte de protestation

Soldats pour les otages, le groupe à l'origine de la lettre signée par les soldats, tente de prendre de l'ampleur en organisant un événement ce mois-ci à Tel-Aviv et en recueillant davantage de signatures. Un panel de soldats a parlé de ce qu'ils ont vu à Gaza. Les organisateurs ont distribué des autocollants de la taille d'une affiche avec une citation de Martin Luther King Jr. : « On a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. »

Max Kresch, un organisateur, a déclaré que les soldats peuvent utiliser leur position pour créer le changement. « Nous devons utiliser notre voix pour dénoncer l'injustice, même si cela est impopulaire », a-t-il déclaré.

Mais certains qui ont combattu et perdu des collègues qualifient le mouvement de gifle. Plus de 830 soldats israéliens ont été tués dans la guerre, selon l'armée.

« Ils nuisent à notre capacité à nous défendre », a déclaré Gilad Segal, un parachutiste de 42 ans qui a passé deux mois à Gaza fin 2023. Il a déclaré que tout ce que l’armée a fait était nécessaire, y compris la destruction de maisons utilisées comme cachettes du Hamas. Il a fait valoir que ce n’est pas le rôle d’un soldat d’être d’accord ou non avec le gouvernement.

Ishai Menuchin, porte-parole de Yesh Gvul, un mouvement pour les soldats refusant de servir, a déclaré qu’il travaille avec plus de 80 soldats qui ont refusé de se battre et que des centaines d’autres ressentent la même chose mais restent silencieux.

Effets sur les soldats

Certains des soldats qui ont parlé à AP ont déclaré qu’ils se sentaient en conflit et pleins de regrets, et qu’ils parlaient à leurs amis et à leurs proches de ce qu’ils ont vu pour y faire face.

De nombreux soldats souffrent de « blessures morales », a déclaré Tuly Flint, une spécialiste en thérapie des traumatismes qui a conseillé des centaines d’entre eux pendant la guerre. C'est une réaction lorsque les gens voient ou font quelque chose qui va à l'encontre de leurs croyances, a-t-il dit, et cela peut entraîner un manque de sommeil, des flashbacks et un sentiment d'indignité. En parler et essayer de susciter un changement peut aider, a déclaré Flint.

Un ancien soldat d'infanterie a confié à AP son sentiment de culpabilité : il a déclaré avoir vu une quinzaine de bâtiments brûler inutilement au cours d'une mission de deux semaines fin 2023. Il a déclaré que s'il pouvait tout recommencer, il ne se serait pas battu.

« Je n'ai pas allumé l'allumette, mais j'ai monté la garde devant la maison. J'ai participé à des crimes de guerre », a déclaré le soldat, s'exprimant sous couvert d'anonymat par crainte de représailles. « Je suis vraiment désolé pour ce que nous avons fait. »