Royaume-Uni : journée sans pantalon, pour la '' bonne humeur''

Des centaines de Londoniens ont pris place dans le métro sans pantalons. Ils ont décidé de se déshabiller partiellement à la faveur du ‘’ No trousers day’’, la journée sans pantalon. Une tradition au Royaume-Uni depuis 2009.

C’est en sous-vêtement qu’il fallait donc prendre son métro, bravant le froid de l’hiver. But de manœuvre, briser les codes afin d’être idiot, ne serait-ce que pour un après-midi. Sur les quais aussi, faire fi des regards. Les participants veulent partager de la bonne humeur, loin de la morosité quotidienne.

« Je suis ici aujourd'hui pour m'amuser. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est un privilège de vivre à Londres et de pouvoir faire quelque chose juste pour s'amuser », explique Dave Selkirk, organisateur de No Trousers Tube Ride London

La première cascade de ce type a eu lieu à New York en 2002. Et a fait école : Berlin, Prague, Jérusalem, Varsovie et Washington n’ont pas résisté à la tentation.