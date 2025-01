Guerre au Soudan : les USA accusent les paramilitaires d'actes de génocide

L'administration Biden a déclaré mardi qu'un groupe paramilitaire soudanais et ses mandataires commettent un génocide dans le cadre d'une guerre civile avec l'armée du pays qui a tué des dizaines de milliers de personnes, en imposant des sanctions au chef du groupe et aux sociétés affiliées.

Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que le conflit, qui a débuté il y a près de deux ans et qui est considéré comme la plus grande catastrophe humanitaire actuelle dans le monde, s'était aggravé au-delà de la décision relative aux crimes de guerre et au nettoyage ethnique qu'il avait prise en décembre 2023.

M. Blinken a déclaré que, sur la base de rapports plus récents, il a constaté que le groupe des Forces de soutien rapide (FSR) commettait un génocide.

"Les Forces de soutien rapide et les milices qui leur sont alliées ont continué à mener des attaques contre les civils", a déclaré M. Blinken. "Les Forces de soutien rapide et les milices alliées ont systématiquement assassiné des hommes et des garçons - même des nourrissons - sur une base ethnique, et ont délibérément ciblé les femmes et les filles de certains groupes ethniques pour les violer et leur faire subir d'autres formes de violence sexuelle brutale."

"Ces mêmes milices ont pris pour cible des civils en fuite, assassinant des personnes innocentes fuyant le conflit, et empêchant les civils restants d'accéder à des fournitures vitales", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le constat de génocide n'a pas d'implication juridique en soi, mais il s'est accompagné de l'annonce par le département du Trésor que le chef des FSR, Mohammad Hamdan Daglo Mousa, également connu sous le nom de Hemedti, avait été visé par des sanctions, ainsi que sept sociétés appartenant au FSR dans les Émirats arabes unis, dont l'une manipule de l'or probablement passé en contrebande depuis le Soudan.

Les Émirats arabes unis, fédération de sept cheikhs de la péninsule arabique et alliés des États-Unis, ont été accusés à plusieurs reprises d'armer les forces de sécurité soudanaises, ce qu'ils ont vigoureusement nié, malgré les preuves du contraire.

Les FSR et l'armée soudanaise ont commencé à s'affronter en avril 2023. Leur conflit a fait plus de 28 000 morts, a forcé des millions de personnes à fuir leur foyer et a poussé certaines familles à manger de l'herbe dans une tentative désespérée de survie, alors que la famine sévit dans certaines parties du pays.

D'autres estimations font état d'un nombre bien plus élevé de victimes de la guerre civile.

Les responsables émiratis n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi soir. Les FSR n'ont pas immédiatement accusé réception des sanctions ni d'une demande de commentaire de l'Associated Press passée par un intermédiaire.

M. Blinken a déclaré que sa détermination ne visait pas à soutenir l'une ou l'autre des parties au conflit, mais plutôt à promouvoir l'obligation de rendre compte des crimes de guerre et autres atrocités. Toutefois, certains experts estiment que la RSF est directement responsable de la situation.

"Les FSR sont responsables de certaines des atrocités les plus odieuses commises dans le monde aujourd'hui", a déclaré John Prendergast, cofondateur de The Sentry, un groupe de surveillance basé aux États-Unis. "Les mesures prises aujourd'hui par l'administration Biden constituent un premier pas important vers l'établissement de cette responsabilité, qui, espérons-le, pourra servir de levier à la fois pour dissuader de futurs crimes contre les droits de l'homme et pour aider à amener le FSR à traiter les négociations de cessez-le-feu avec plus de sérieux".

Le musée américain du mémorial de l'Holocauste a déclaré que cette décision était "une sombre reconnaissance des crimes horribles endurés par des personnes qui ont été négligées pendant si longtemps".