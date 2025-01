Les Palestiniens espèrent la paix en 2025

Les Palestiniens de la bande de Gaza, déchirés par la guerre, ont célébré les fêtes de fin d’année en gardant l’espoir que le dernier cycle du conflit israélo-palestinien prendra fin et que le siège sera levé pour laisser place à la paix et à la sécurité.

Des dizaines de chrétiens qui ont trouvé refuge dans l'église Saint Porphyre, dans la ville de Gaza, se sont rassemblés la veille de Noël, dans une atmosphère de tristesse. Les activités de la soirée se sont limitées à des prières et à des appels à la fin de la guerre qui dure depuis 15 mois.

A l’aube de la nouvelle année 2025, la population de Gaza continue de subir les ravages du conflit qui dure depuis plus d'un an.

« Nous sommes pour la plupart des membres déplacés de la communauté chrétienne. Nous espérons que la guerre prendra fin et nous attendons la bonne nouvelle de l'arrêt de l'agression contre nous. », a déclaré Elias al-Jaldeh, chrétien.

Infirmière, Reham Awad s'est portée volontaire pour visiter les tentes des personnes déplacées et soigner les blessés des bombardements israéliens incessants, car les hôpitaux n'ont plus de place et ne peuvent plus admettre de patients.

« Mon premier souhait est que la guerre s'arrête pour que cessent les massacres et les blessures infligées aux enfants que nous voyons tous les jours. Mon deuxième souhait est de disposer d'un lieu unique pour le matériel médical afin de pouvoir soigner plus de personnes sans avoir à se déplacer d'une tente à l'autre. Cela nous fera gagner beaucoup de temps et d'efforts », a indiqué Reham Awad.

Le dernier épisode du conflit israélo-palestinien à Gaza a fait plus de 45 500 morts et plus de 108 300 blessés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. La majorité des Palestiniens ont été contraints de fuir leurs maisons dévastées.